Molti titoli di Devolver Digital su GeForce NOW

I giocatori sono ancora in fermento dopo i grandi annunci di GeForce NOW al CES, dall’arrivo della nuova app nativa per Linux e Amazon Fire TV al tanto atteso supporto per i controller di volo. La risposta della community è stata entusiasmante, con reazioni positive e grande partecipazione su YouTube, Reddit e altri canali.

L’entusiasmo nel cloud prosegue anche questa settimana con Quarantine Zone: The Last Check di Devolver Digital, che guida la classifica dei nove nuovi giochi in arrivo su GeForce NOW. Da non perdere anche gli altri iconici titoli Devolver Digital disponibili sulla piattaforma, tra cui Cult of the Lamb, Hotline Miami, Inscryption ed Enter the Gungeon.

Dai un’occhiata ai 9 nuovi giochi che si aggiungono alla libreria GeForce NOW: