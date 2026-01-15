The Sims 4 svela Intrighi a Palazzo Expansion Pack

Il vostro regno vi aspetta! La squadra di sviluppo di The Sims ha svelato un nuovo teaser di The Sims 4 Intrighi a Palazzo Expansion Pack per The Sims 4, disponibile il 12 febbraio su PC tramite l'EA app, Epic Games Store e Steam®, nonché su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One.In The Sims 4 Intrighi a Palazzo Expansion Pack, i Sims possono creare eredità indimenticabili e dare vita ai sogni vivendo esperienze da favola nel nuovo e sfarzoso regno costiero di Ondarion! Fondate una dinastia e raccogliete i frutti del prestigio mantenendo l'unità, oppure assecondate le tensioni tipiche degli scandali e degli attriti familiari. Molti scenari possono diventare regni, ma solo un Sim può portare la corona. Con un trono vacante, la scena è pronta e non vi resta che raccontare le vostre storie!La squadra di The Sims ha inoltre annunciato che, dal 15 gennaio al 15 marzo 2026, ogni acquisto di The Sims 4 Intrighi a Palazzo Expansion Pack includerà un aggiornamento GRATUITO al Grand Bundle, che contiene il nuovo Expansion Pack, il contenuto digitale "Tesori regali" e due nuovi kit! Con The Sims 4 Stile Stellare Kit, i Sims possono adottare uno stile di vita regale e distinguersi con abiti audaci e sbalorditivi, ispirati al fascino mistico di un'epoca classica, per poi concedersi un tè alla luce del sole, circondati da arredi eleganti e amici intimi con The Sims 4 Ora del Tè Kit.

