Annabella Martinelli trovata morta sui Colli Euganei: si sarebbe impiccata

La scomparsa durata giorni si è conclusa nel modo più drammatico: il corpo della giovane padovana è stato individuato in un’area difficile dei Colli Euganei, vicino al punto in cui era stata rinvenuta la sua bicicletta.

Annabella Martinelli, 22 anni, residente a Padova, è stata ritrovata senza vita sui Colli Euganei, in una zona impervia poco distante dal luogo in cui nei giorni scorsi era stata recuperata la sua bicicletta. Della giovane non si avevano notizie dal 6 gennaio.

Il corpo è stato individuato nel primo pomeriggio al termine di una lunga serie di perlustrazioni condotte tra boschi e sentieri scoscesi. Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari della Protezione Civile, impegnati senza sosta per restringere l’area delle operazioni.

Secondo i primi riscontri, Annabella sarebbe stata trovata impiccata. Restano comunque in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause della morte, mentre tra le ipotesi al vaglio non viene esclusa quella di un gesto volontario.

Sul posto si sono recati il procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli, e il magistrato titolare dell’inchiesta, Claudio Fabris, insieme ai carabinieri del comando provinciale, incaricati di ricostruire le ultime ore della giovane e le circostanze della sua scomparsa.

L’area attorno a Teolo era stata setacciata più volte nei giorni precedenti, con controlli mirati lungo i percorsi collinari e nei punti più difficili da raggiungere. Il ritrovamento ha posto fine a una ricerca che aveva coinvolto l’intera comunità locale.