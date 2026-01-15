Coca-Cola, un video virale sostiene di aver ricostruito la formula segreta

Un esperimento virale promette di aver riprodotto il gusto della Coca-Cola con strumenti scientifici. Uno youtuber racconta analisi, ingredienti e test alla cieca che avrebbero messo in discussione uno dei segreti più famosi del mondo.

Un creator conosciuto come LabCoatz ha pubblicato un filmato che ha rapidamente superato milioni di visualizzazioni, sostenendo di aver ottenuto una bevanda praticamente identica alla Coca-Cola originale attraverso analisi di laboratorio e ricostruzione chimica della ricetta.

Secondo quanto spiegato nel video, l’intero lavoro sarebbe partito dall’uso della spettrometria di massa, una tecnica che permette di individuare e misurare i composti presenti in una miscela complessa. Da qui, il team avrebbe isolato aromi e additivi per riprodurre il profilo gustativo della bibita.

Il creator mostra le varie fasi del processo, dall’interpretazione dei dati fino alla preparazione di uno sciroppo base, raccontando che in assaggi comparativi alcuni tester non sarebbero riusciti a distinguere la versione commerciale da quella realizzata in laboratorio.

Tra le sostanze individuate figurerebbero oli essenziali di limone, lime e arancia, insieme a note speziate di cannella, noce moscata e coriandolo. Il mix includerebbe anche componenti meno comuni, come il tea tree oil, utilizzato per simulare alcune proprietà attribuite alle foglie di coca private degli alcaloidi.

A completare la formula ci sarebbero tannini alimentari e altri elementi pensati per equilibrare la sensazione di secchezza al palato. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di ottenere una struttura aromatica il più possibile fedele all’originale.

Il punto più enigmatico resta la celebre miscela nota come Merchandise 7X, la combinazione di aromi naturali mai ufficialmente confermata dall’azienda. LabCoatz sostiene di averne ricostruito una versione compatibile con il profilo chimico rilevato.

Da oltre cento anni la ricetta autentica della Coca-Cola è considerata uno dei segreti industriali più protetti. Tradizionalmente, viene indicata come custodita in una cassaforte ad Atlanta, accessibile solo a pochissimi incaricati autorizzati.

Il video non offre prove ufficiali, ma ha riacceso il dibattito su quanto sia davvero possibile replicare una delle formule più celebri dell’industria alimentare mondiale.