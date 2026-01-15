Sinner conferma Cahill nel team: Con Darren mi sento protetto

La continuità al centro del progetto di Jannik Sinner: il numero uno azzurro conferma Darren Cahill nel suo team e ribadisce il valore di un rapporto basato su fiducia, equilibrio e serenità, alla vigilia del debutto agli Australian Open 2026.

La scelta è stata condivisa e ponderata: Jannik Sinner continuerà a lavorare con Darren Cahill anche nella prossima stagione. L’annuncio è arrivato a margine del sorteggio degli Australian Open, dove l’azzurro è stato protagonista come ospite d’onore.

Il tecnico australiano resterà al suo fianco almeno fino al 2026, affiancando Simone Vagnozzi in una struttura che negli ultimi anni ha accompagnato la crescita costante del tennista altoatesino. Una decisione che nasce da un confronto diretto avvenuto a fine stagione.

Leggi anche Pierfrancesco Favino : Non mi sento migliore di nessuno, da solo non mi basto

“Ci siamo parlati a lungo e abbiamo capito che la strada migliore era continuare insieme”, ha spiegato Sinner, sottolineando come la dimensione umana del rapporto abbia avuto un peso decisivo nella scelta.

Il numero uno italiano ha evidenziato soprattutto la serenità che Cahill riesce a trasmettere nei momenti di pressione: la presenza del coach in panchina rappresenta per lui un punto di riferimento stabile, capace di offrire equilibrio e lucidità nelle fasi più delicate dei match.

Secondo Sinner, questa sensazione di sicurezza non riguarda solo lui, ma coinvolge l’intero gruppo di lavoro, rafforzando l’armonia interna e la fiducia reciproca all’interno del team.

Ora l’attenzione si sposta sul campo. L’azzurro farà il suo esordio agli Australian Open 2026 contro il francese Hugo Gaston, attuale numero 94 del ranking mondiale, in un primo turno che aprirà ufficialmente il nuovo capitolo della sua stagione.

Con la conferma di Darren Cahill, Sinner sceglie la continuità come base per affrontare le nuove sfide, puntando su un assetto tecnico che gli ha già garantito solidità, crescita e risultati.