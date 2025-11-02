Sinner di nuovo numero uno ATP: Il mio team mi spinge oltre ogni limite

Jannik Sinner conquista il Masters 1000 di Parigi e torna in vetta al ranking ATP alla vigilia delle ATP Finals di Torino. Nella finale, l’azzurro ha superato il canadese Felix Auger-Aliassime, chiudendo una settimana che lo riporta ufficialmente sul trono del tennis mondiale.

Al termine dell’incontro, Sinner ha rivolto parole di stima all’avversario: “Felix, hai disputato una settimana splendida. So che sentivi molte pressioni, ma spero che questo percorso ti aiuti anche in vista di Torino. Se continui così, vincerai molti trofei. Ti auguro il meglio, sei una persona straordinaria”.

Il nuovo numero uno ha poi dedicato la vittoria al suo staff, sottolineando il lavoro svolto giorno dopo giorno: “Grazie al mio team per spingermi oltre i limiti. Ci impegniamo per migliorare costantemente e sono felice di condividere questo momento con voi. Che onore ricevere questo trofeo. Fate un lavoro incredibile”.

Sinner ha apprezzato anche l’organizzazione del torneo: “Le modifiche apportate quest’anno hanno reso tutto più confortevole, per noi giocatori e per gli spettatori. Il pubblico è stato fantastico”.