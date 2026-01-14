Kate Middleton, compleanno informale tra famiglia, bistrot e riflessioni personali

Kate Middleton ha celebrato i 44 anni lontano dai riflettori, scegliendo gesti semplici e momenti privati. Tra un pranzo informale e un video personale, la principessa ha raccontato un periodo di cambiamento e gratitudine.

Il 9 gennaio Kate Middleton ha compiuto 44 anni e ha scelto di vivere la ricorrenza in modo riservato. Nessun evento ufficiale, ma una giornata trascorsa in ambito familiare nella nuova abitazione di Forest Lodge, insieme al principe William e ai figli George, Charlotte e Louis.

Alla vigilia del compleanno, la principessa di Galles ha fatto una visita non programmata al Charing Cross Hospital di Londra. Insieme al marito ha incontrato medici e volontari per ringraziarli del lavoro svolto, a un anno dall’annuncio della remissione della sua malattia.

Nel giorno della festa, Kate è stata vista nel Berkshire con la madre Carole e la sorella Pippa. Le tre hanno pranzato in un bistrot francese a Hungerford, The Funghi Club, locale noto per l’atmosfera informale e i prezzi accessibili. Lo staff ha raccontato di una presenza discreta, descrivendo Kate come cordiale e radiosa.

Il gestore del bistrot ha condiviso il ricordo di quella visita come un momento speciale per il locale, sottolineando la naturalezza e la gentilezza della principessa. Un contesto lontano da qualsiasi protocollo reale, coerente con lo spirito rilassato del caffè, che propone una cucina stagionale senza formalismi.

In occasione del compleanno è stato diffuso anche un video personale, parte conclusiva della serie “Madre Natura”. Nelle immagini, girate nei dintorni del Berkshire vicino a Windsor, Kate cammina all’alba e riflette sul percorso degli ultimi due anni, parlando di paure, lacrime e guarigione e del conforto trovato nel contatto con la natura.

Nel racconto emerge un sentimento di gratitudine profonda, legato alla capacità della natura di offrire calma e introspezione anche nei momenti più difficili. Un progetto creativo intimo, pensato per raccontare il legame tra benessere interiore e mondo naturale attraverso parole e immagini essenziali.