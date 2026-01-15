Severino Bellan muore a Salettuol: autobotte di prosecco travolge il fiorino

Un sorpasso improvviso, una manovra d’emergenza e un mezzo pesante che si ribalta: a Salettuol, nel Trevigiano, un uomo di 70 anni perde la vita schiacciato da un’autobotte carica di Prosecco.

La mattinata si è trasformata in tragedia lungo via Piave, a Salettuol, quando una Fiat Panda ha invaso la corsia opposta per cause ancora in fase di accertamento. Per evitare l’impatto frontale, un’autobotte carica di Prosecco ha sterzato bruscamente, finendo contro il guard rail.

L’urto ha fatto ribaltare il mezzo pesante, che ha perso il controllo e si è abbattuto su un Fiorino in transito. Alla guida c’era Severino Bellan, 70 anni, residente a Porto Tolle. L’uomo è rimasto schiacciato sotto l’autocisterna ed è morto sul colpo, senza possibilità di soccorso.

L’incidente si è verificato intorno alle 10.30, in un tratto di strada particolarmente trafficato. La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata segnata da detriti, liquido sull’asfalto e veicoli gravemente danneggiati.

Nel bilancio ci sono anche due feriti. La conducente della Panda, una donna di 69 anni di San Polo, avrebbe perso il controllo del veicolo a causa di un probabile malore. Un uomo di 72 anni, che la seguiva a bordo di una Ford Fiesta bianca, è rimasto sotto choc dopo essere stato coinvolto indirettamente nell’impatto.

I sanitari e le forze dell’ordine hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, mentre il traffico è rimasto bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.