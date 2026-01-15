TikTok riattiva il profilo di Baldelli: via libera all'imitazione di Gualtieri

TikTok revoca il blocco al profilo di Simone Baldelli: l’imitazione di Roberto Gualtieri non viola le regole. Dopo il ricorso e l’eco mediatica, la piattaforma riconosce l’errore e riattiva l’account.

TikTok fa marcia indietro e riapre l’account di Simone Baldelli, ex parlamentare di Forza Italia e oggi coordinatore della comunicazione, diventato popolare per le sue parodie del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Nei video, Baldelli interpreta il primo cittadino tra cantieri immaginari, casco protettivo e gilet ad alta visibilità, costruendo sketch che ironizzano sulle inaugurazioni romane. Una satira che l’algoritmo della piattaforma aveva però interpretato come possibile violazione.

Il profilo era stato infatti sospeso con l’accusa di furto di identità, ipotesi che aveva spinto Baldelli a presentare ricorso e a criticare apertamente la mancanza di senso dell’umorismo del sistema di controllo automatico.

Dopo alcune ore di verifiche, TikTok ha riconosciuto l’errore e ha disposto la riattivazione dell’account, consentendo al creator di tornare operativo con i suoi contenuti.

Baldelli ha spiegato che la visibilità ottenuta dalla vicenda sui media ha probabilmente favorito la risoluzione positiva del caso, ringraziando giornalisti e utenti per il sostegno ricevuto.

L’ex parlamentare ha confermato l’intenzione di proseguire con nuove gag, rilanciando la sua satira politica sui social dopo la chiusura temporanea del profilo.