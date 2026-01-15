Jalisse, Alessandra Drusian operata all'anca: stop per la salute e ripartenza con la riabilitazione

Alessandra Drusian dei Jalisse ha raccontato dal letto d’ospedale l’intervento all’anca e il lungo percorso che l’ha portata a fermarsi per tutelare la salute, rassicurando i fan sulle sue condizioni e sul recupero.

Un periodo complesso per i Jalisse, segnato da una decisione difficile ma necessaria. Alessandra Drusian ha scelto di sottoporsi a un intervento chirurgico dopo anni di dolore e tentativi di cura conservativa, condividendo la sua esperienza con chi la segue da sempre.

Attraverso una serie di immagini pubblicate sui social, la cantante ha spiegato di aver rimandato a lungo l’operazione, affidandosi a fisioterapia, infiltrazioni e farmaci. Alla fine, però, la situazione non offriva più alternative all’intervento all’anca.

Leggi anche Alessandra Amoroso mamma: la cantante presenta la figlia Penelope Maria con un dolce post

L’operazione, programmata da tempo, è stata eseguita l’8 gennaio. Nonostante la consapevolezza del percorso da affrontare, il ricovero non è stato privo di timori. Drusian ha però rassicurato i fan sul buon esito dell’intervento e sulla professionalità dell’équipe medica che l’ha seguita.

Con il tono ironico che la contraddistingue, Alessandra ha definito la nuova protesi come una “anca bionica”, trasformando un momento delicato in un messaggio di forza e leggerezza. Un modo per affrontare il cambiamento con determinazione e ottimismo.

Nel suo messaggio non sono mancati i ringraziamenti al personale sanitario e all’anestesista, ricordato con affetto anche per il legame con il nome del padre Eugenio. Un riconoscimento sentito a chi l’ha accompagnata in ogni fase del percorso.

Dopo le dimissioni, Alessandra Drusian è rientrata a casa, circondata dall’affetto della famiglia e del compagno Fabio Ricci. Ora la attendono riposo e riabilitazione, passaggi fondamentali per tornare gradualmente alla normalità.

Intanto, nella trasmissione “La volta buona”, in onda il 15 gennaio, sarà presente Fabio Ricci. La partecipazione di Alessandra potrebbe avvenire in collegamento, per salutare il pubblico e aggiornare sulle sue condizioni di salute.