Alessandra Amoroso, la foto in treno con la figlia Penelope rilanciata da Emma fa impazzire i social

È bastata una foto, intima e quotidiana, per riaccendere l’affetto del pubblico. Nelle sue storie di Instagram Emma Marrone ha condiviso uno scatto che ritrae l’amica Alessandra Amoroso mentre culla la figlia Penelope durante un viaggio in treno. A corredo dell’immagine la frase tenerissima: “La pezza + la pezzettina di cuore”, con cui Emma ha voluto celebrare il legame speciale tra la cantante salentina e la sua bambina. In poche ore l’immagine è diventata virale, rilanciata dai fan e dai profili dedicati alla musica italiana.

Dopo il parto, Alessandra Amoroso aveva scelto di allontanarsi dai social per vivere in modo più riservato la sua nuova maternità. Una decisione pensata per proteggere la piccola Penelope dall’esposizione mediatica, pur continuando a mantenere un filo con il suo pubblico. Nonostante questa attenzione alla privacy, intorno alla nascita e ai primi mesi di vita della bambina non sono mancate indiscrezioni e ricostruzioni sbagliate.

All’inizio di ottobre, ad appena un mese dalla nascita di Penelope (venuta alla luce il 6 settembre), la cantante si era recata da un’osteopata per una semplice visita di controllo. Al termine dell’incontro si era lasciata fotografare sorridente accanto alla professionista, con la piccola vicino a sé. Quello scatto, nato come ricordo di un momento sereno, è stato però interpretato da alcuni blog come il segnale di presunti problemi di salute della bambina, facendo circolare vere e proprie fake news.

Di fronte al moltiplicarsi di titoli allarmistici sul web, Alessandra Amoroso aveva deciso di intervenire direttamente sui social per fare chiarezza. In un post aveva spiegato che Penelope stava crescendo bene e che la visita rientrava nei controlli di routine. La cantante aveva denunciato con fermezza la disinformazione online, sottolineando come certe voci fossero “tutte bugie” e prendendo posizione contro chi sfrutta la rete per diffondere paura e negatività.

Il 2025 è stato comunque un anno speciale per Alessandra Amoroso, segnato dalla gioia della gravidanza e dal rapporto sempre più forte con il suo pubblico. Dopo aver annunciato la dolce attesa, l’artista ha scelto di proseguire il suo tour estivo, salendo sul palco con il pancione fino alle ultime settimane prima del parto. Concerto dopo concerto, ha trasformato ogni data in un incontro carico di emozioni, accompagnata dall’entusiasmo dei fan che l’hanno sostenuta in questo passaggio così importante della sua vita.

Con il ventre ben visibile e la stessa energia di sempre, Alessandra Amoroso ha dimostrato che carriera e maternità possono convivere, portando sul palco non solo le sue canzoni ma anche la storia di una donna che sta costruendo una nuova famiglia. Le immagini del tour con il pancione e ora lo scatto in treno con Penelope raccontano un capitolo inedito della sua vita privata, seguito con affetto dai fan e rilanciato, questa volta, dalla complicità di Emma Marrone.