Venezuela, libero anche Luigi Gasperin: annuncio di Tajani dalla Farnesina

Anni dopo mesi di detenzione in Venezuela, anche il 77enne imprenditore italiano Luigi Gasperin è stato liberato e ora si trova nella sede diplomatica italiana a Caracas, ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.