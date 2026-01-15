Venezuela, libero anche Luigi Gasperin: annuncio di Tajani dalla Farnesina
Anni dopo mesi di detenzione in Venezuela, anche il 77enne imprenditore italiano Luigi Gasperin è stato liberato e ora si trova nella sede diplomatica italiana a Caracas, ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Il cittadino italiano Luigi Gasperin è stato rilasciato dalle autorità venezuelane e si trova ora presso la sede dell’ambasciata italiana a Caracas, secondo quanto comunicato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.
L’ordine di scarcerazione era già stato emesso nei giorni scorsi, ma è stato reso effettivo nella notte, permettendo la liberazione di Gasperin dopo mesi di detenzione in Venezuela.
La Farnesina ha informato che l’imprenditore, pur provato dall’esperienza, è in condizioni stabili e al momento si trova sotto la protezione diplomatica italiana.
Gasperin, 77 anni, era stato arrestato nel 2025 nello stato di Monagas, dove aveva attività imprenditoriali, e la sua liberazione segue altri rilasci di connazionali annunciati dalle autorità italiane.