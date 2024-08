Venezuela - Tajani: Chiediamo la liberazione dei dissidenti politici detenuti

Chiedo la liberazione dei dissidenti politici detenuti in Venezuela.

Attualità - "Chiedo la liberazione dei dissidenti politici detenuti in Venezuela". Lo scrive in un post su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, mentre sono circa 2.200 le persone arrestate nel Paese dal voto contestato del 28 luglio scorso. Tra loro anche Williams Davila, politico venezuelano e attuale deputato all'Assemblea nazionale per il partito Azione democratica, finito in carcere qualche ora dopo aver rilasciato un'intervista all'Adnkronos. "Continuiamo a seguire gli sviluppi attraverso la Task Force che ho attivato presso il ministero degli Esteri - aggiunge Tajani nel post -. Lavoriamo in coordinamento con i partner affinché il Venezuela possa finalmente tornare ad essere un Paese libero".