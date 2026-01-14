A testa alta, anticipazioni finale 21 gennaio 2026
L’ultima puntata di A testa alta porta Virginia al centro di un incubo giudiziario e personale. Tra accuse, sparizioni e nuove prove, ogni certezza viene messa in discussione.
Virginia finisce in manette con l’accusa di aver ucciso Ivan. L’arresto arriva come un colpo improvviso che la travolge, mentre l’opinione pubblica e gli ambienti professionali iniziano a voltarle le spalle.
Il PM Gaudenzi stringe il cerchio, coinvolgendo anche Cecilia in una strategia investigativa sempre più aggressiva. La pressione cresce giorno dopo giorno, fino a quando una confessione inattesa ribalta la versione ufficiale dei fatti.
La scarcerazione non restituisce a Virginia la serenità perduta. Il lavoro vacilla, i rapporti familiari si incrinano e l’isolamento diventa una costante. Proprio in questo clima emergono indizi che parlano di un nemico invisibile, nascosto in un contesto sorprendentemente vicino.
Mentre le nuove prove mettono in discussione ogni precedente convinzione, Rocco scompare senza lasciare traccia. La sua assenza apre una corsa disperata contro il tempo, trasformando l’ultimo capitolo della storia in una sequenza di tensione e rivelazioni.