Chi è Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia: indagato il marito mentre la coppia si separava

Federica Torzullo è scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio. Le indagini si concentrano sull’ambiente familiare: il marito è stato iscritto nel registro degli indagati mentre la coppia era in fase di separazione.

Da giorni Anguillara Sabazia vive nell’incertezza per la scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattina di venerdì 9 gennaio. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio, orientando fin da subito gli accertamenti sull’ambito domestico.

Nel corso delle indagini è arrivata una svolta significativa: il marito della donna, Claudio Carlomagno, è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati. L’uomo è un imprenditore ed è figlio di Maria Messenio, assessora alla Sicurezza e alla Legalità del Comune, che ha espresso pubblicamente il proprio dolore per la vicenda.

Federica Torzullo lavorava presso l’ufficio postale dell’aeroporto di Fiumicino ed era madre di un bambino di dieci anni. Chi la conosce la descrive come una lavoratrice scrupolosa e una donna molto legata al figlio, senza problematiche di natura psichica. Dopo la denuncia di scomparsa, la sua immagine e le caratteristiche fisiche sono state diffuse dall’Associazione Penelope per agevolare le ricerche.

Alta circa un metro e ottanta, con capelli castani e occhi scuri, la donna è riconoscibile anche per alcuni tatuaggi: un cuore sulla spalla destra, un motivo tribale sul petto e un altro segno sul costato sinistro. Elementi che gli investigatori hanno diffuso nella speranza di raccogliere segnalazioni utili.

Negli ultimi mesi la situazione familiare era diventata complessa. La coppia viveva da separata in casa nella villetta di Campo Marinaro e l’udienza per la separazione legale era ormai imminente. Secondo quanto emerso, Federica avrebbe anche intrapreso una nuova frequentazione.

L’allarme è scattato nel pomeriggio del 9 gennaio, quando il marito si è rivolto ai carabinieri denunciando l’allontanamento della moglie. L’uomo ha riferito che la donna sarebbe uscita di casa al mattino per recarsi al lavoro, senza più fare ritorno.

Una ricostruzione che non ha convinto gli investigatori. Le telecamere di videosorveglianza della zona non hanno infatti registrato alcuna uscita dell’abitazione nelle ore indicate. L’ultima immagine disponibile risale alla sera precedente, intorno alle 23, quando Federica era rientrata a casa.

Ulteriori verifiche hanno fatto emergere discrepanze tra il racconto fornito dal marito e i suoi spostamenti reali. Tra gli elementi al vaglio anche un ritardo sul posto di lavoro segnalato dai colleghi nella mattinata della scomparsa, dettaglio che ha contribuito ad alimentare i sospetti degli inquirenti.