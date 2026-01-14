Sale sull'aereo con la moglie morta in sedia a rotelle: fermato ai controlli a Tenerife

Un uomo di 80 anni tenta di imbarcarsi con la moglie ormai priva di vita su una sedia a rotelle. L’episodio, avvenuto a Tenerife, è emerso solo mesi dopo grazie alla diffusione dei dettagli dell’indagine.

La scena si è consumata all’aeroporto di Tenerife Sud, dove un anziano ha cercato di oltrepassare i controlli di sicurezza spingendo una sedia a rotelle con sopra il corpo della moglie, 75 anni. L’uomo, ottantenne, contava sul fatto che la situazione passasse inosservata tra il flusso dei passeggeri.

Gli addetti ai metal detector hanno però notato subito l’immobilità innaturale della donna e l’assenza di reazioni. La dinamica ha fatto scattare immediatamente il protocollo di emergenza, con la sospensione delle operazioni nell’area di controllo.

In pochi minuti è intervenuta la Guardia Civil, che ha preso in consegna l’uomo e ha isolato la zona per consentire i primi accertamenti. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso della donna.

Durante l’interrogatorio, l’anziano ha spiegato che la moglie sarebbe morta poche ore prima, all’interno dello stesso aeroporto, mentre attendevano l’imbarco. Secondo la sua versione, il decesso sarebbe avvenuto a ridosso della partenza.

L’uomo è stato arrestato in attesa di ulteriori verifiche. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire con precisione le circostanze della morte e di chiarire se vi siano state responsabilità o omissioni nelle fasi precedenti ai controlli.