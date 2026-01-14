Cesare Cremonini in viaggio negli Stati Uniti con Caterina Licini, la nuova compagna

Cesare Cremonini apre il 2026 con una storia d’amore ormai alla luce del sole: un viaggio negli Stati Uniti e le prime immagini condivise svelano la relazione con Caterina Licini, tra riservatezza, ricordi e nuovi progetti.

Il nuovo anno si è aperto con un annuncio implicito ma chiarissimo per Cesare Cremonini. Dopo mesi di discrezione, il cantautore bolognese ha deciso di raccontare la sua felicità mostrando per la prima volta la donna che gli è accanto.

Il viaggio on the road negli Stati Uniti è diventato lo scenario perfetto per rendere pubblico il legame. Tra strade infinite, panorami americani e momenti condivisi, le immagini pubblicate sui social parlano più delle parole.

Nelle foto e nei brevi video apparsi su Instagram compare Caterina Licini, seduta accanto a lui, sorridente e parte integrante del racconto visivo di questa avventura. Anche lei ha scelto di condividere alcuni frammenti del percorso, confermando la complicità della coppia.

La relazione, secondo quanto emerso, andrebbe avanti da circa un anno. Un legame costruito lontano dai riflettori, rispettando tempi e spazi, prima di arrivare alla decisione di mostrarsi insieme.

Caterina Licini non è un volto nuovo per il pubblico televisivo. Nel 2011 aveva partecipato ad Amici come ballerina, quando aveva appena 18 anni, proprio nell’edizione in cui avvenne il primo incontro con Cremonini.

Oggi Caterina ha intrapreso una strada diversa: lavora come copywriter, coltiva una forte passione per i viaggi e costruisce la propria identità professionale lontano dal mondo dello spettacolo, pur mantenendo un seguito attento sui social.

Il passato televisivo, però, continua a rendere il suo volto familiare a molti, alimentando la curiosità attorno a questa storia che ora si muove tra ricordi, presente e nuove prospettive condivise.

Per Cremonini, che ha appena compiuto 45 anni, questo momento segna una fase personale serena, raccontata senza clamore ma con la naturalezza di chi ha scelto di non nascondersi più.