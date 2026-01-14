Michele Molteni, il McGyver italiano che ha trasformato il fai-da-te in un business milionario

Da un’attività bloccata dal Covid a un impero digitale: la parabola di Michele Molteni racconta come creatività, costanza e trasparenza possano trasformare una crisi in un successo imprenditoriale milionario.

A 38 anni, Michele Molteni è diventato uno dei volti più riconoscibili del fai-da-te online. Originario di Costa Masnaga, in provincia di Lecco, ha costruito la propria notorietà partendo da video pubblicati per passione, senza immaginare che quel percorso lo avrebbe portato a guidare un team di dieci persone.

Prima della svolta digitale, Molteni gestiva una società di noleggio attrezzature per eventi. La pandemia ha però congelato il settore, mettendo a rischio la sopravvivenza dell’azienda. Senza ammortizzatori sociali né sostegni, ha scelto di investire tempo ed energie nei contenuti video, aumentando ritmo e qualità delle pubblicazioni su YouTube.

La risposta del pubblico è cresciuta progressivamente, trasformando un progetto nato per gioco in una vera impresa. Nel tempo, il canale è diventato un punto di riferimento per chi ama costruire, riparare e reinventare oggetti con soluzioni creative e accessibili.

Nel 2025 i numeri hanno certificato il salto di livello. Il fatturato complessivo ha superato 1,5 milioni di euro, con 280mila euro provenienti dagli spot pubblicitari sui video principali e altri 28mila dal canale in lingua spagnola. I contenuti brevi su Instagram e TikTok hanno generato 168mila euro.

A queste entrate si sono aggiunti 10mila euro da eventi, fiere e interventi pubblici, mentre le collaborazioni con i brand hanno portato oltre 1 milione di euro. Una distribuzione che Molteni racconta apertamente, senza filtri, come parte del suo rapporto con la community.

La scelta di condividere cifre e dettagli nasce da un principio preciso: dimostrare che anche partendo da zero è possibile costruire un percorso solido. Secondo Molteni, il valore non sta nell’ostentazione, ma nel rendere visibile un metodo replicabile basato su impegno, coerenza e trasparenza.

Nonostante il successo, Molteni non si considera legato per sempre al ruolo di youtuber. Tra i progetti futuri c’è l’idea di aprire un ristorante in Brianza, attivo solo in alcuni giorni selezionati, ispirato ai locali milanesi dedicati alle serate tematiche.

L’obiettivo è creare uno spazio per concerti jazz, spettacoli burlesque e incontri culturali, mantenendo la stessa cura artigianale che caratterizza i suoi contenuti online. Un’evoluzione coerente con un percorso nato dalla necessità e cresciuto grazie alla capacità di reinventarsi.