Bonus di Avanti un altro Luca Vetrone denuncia una stalker: Mi proponeva lavoro in cambio di sesso

Da oltre due anni vive sotto pressione: telefonate notturne, contatti con i familiari e proposte esplicite. Luca Vetrone racconta di essere perseguitato da una donna che si presenta come manager televisiva.

Luca Vetrone, volto noto come Bonus di Avanti un altro!, sostiene di essere vittima di una persecuzione iniziata nel 2023. L’attore e modello racconta di ricevere continue chiamate notturne e di vivere con il timore di incontrare la donna sotto casa al rientro.

La situazione, spiega, ha avuto ripercussioni anche sulla carriera: ha smesso di rispondere ai numeri sconosciuti e questo gli avrebbe fatto perdere diverse opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo.

Tutto sarebbe iniziato con un contatto sui social. La donna si sarebbe presentata come manager televisiva, promettendo supporto professionale e fissando un incontro legato a un presunto provino per L’Isola dei famosi.

Dopo una fase iniziale rassicurante, il rapporto avrebbe preso una piega diversa. Secondo Vetrone, la donna avrebbe iniziato a contattare insistentemente le persone a lui vicine, inclusa la madre, presentandosi come sua rappresentante ufficiale.

Agli inquirenti, Vetrone ha consegnato diversi messaggi che definisce espliciti. In uno di questi, racconta, gli sarebbe stato chiesto se fosse disposto ad avere rapporti sessuali in cambio di opportunità lavorative.

La decisione di parlare pubblicamente arriva dopo mesi di silenzio. L’attore afferma di non riuscire più a sopportare quello che descrive come un continuo ricatto fatto di pressioni, manipolazioni e violenza psicologica.

Vetrone dice di aver scelto di raccontare la propria storia con la speranza di porre fine a un incubo che, da troppo tempo, condiziona la sua vita privata e professionale.