Chirurgo accusato del duplice omicidio dell'ex moglie e del nuovo marito, otto anni dopo il divorzio

Otto anni dopo il divorzio, un chirurgo è accusato di aver ucciso l’ex moglie e il nuovo marito. L’arresto in Illinois chiude una fuga iniziata mentre pendeva su di lui anche un’accusa di negligenza medica.

Michael McKee, 39 anni, medico chirurgo, è detenuto in Illinois in attesa di estradizione in Ohio con l’accusa di duplice omicidio aggravato. Le vittime sono Monique Tepe, sua ex moglie, e Spencer Tepe, secondo marito della donna.

I due sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di Columbus il 30 dicembre 2025. L’omicidio è avvenuto pochi giorni dopo il quinto anniversario di matrimonio della coppia, mentre in casa dormivano i loro figli, di quattro e un anno.

Le indagini hanno portato rapidamente a McKee. Le telecamere di sorveglianza del quartiere hanno ripreso un’auto arrivare poco prima del delitto e allontanarsi subito dopo. La targa ha consentito agli investigatori di ricostruire il percorso fino a Rockford, in Illinois.

L’arresto è avvenuto il 10 gennaio 2026. McKee è stato trasferito nel carcere della contea di Winnebago, dove resta in custodia in attesa delle procedure di estradizione verso l’Ohio.

Alla vicenda giudiziaria si sovrappone un altro procedimento aperto tre mesi prima. McKee era stato citato in giudizio per presunta negligenza medica dopo un intervento chirurgico eseguito presso una clinica di Las Vegas.

Secondo la denuncia, durante l’operazione un frammento di catetere di circa 22 centimetri si sarebbe spezzato, rimanendo nella gamba di un paziente. La mancata supervisione del chirurgo avrebbe provocato complicazioni gravi, tra cui emorragie ed edema.

L’avvocato del paziente ha tentato per settimane di notificare gli atti senza riuscirci. Un collega avrebbe riferito all’ufficiale giudiziario che McKee si era reso irreperibile, dopo aver lasciato Las Vegas per trasferirsi a Chicago.

Il processo civile per l’intervento chirurgico è fissato per luglio 2027, con una richiesta di risarcimento superiore a 50.000 dollari. In parallelo, McKee dovrà rispondere davanti alla giustizia dell’accusa di omicidio della ex moglie e del marito di lei.