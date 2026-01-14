Meteo gennaio, piogge nel weekend e rischio burrasca da lunedì

Gennaio avanza senza gelo: temperature sopra media, piogge in aumento nel weekend e una possibile burrasca da lunedì. I giorni della Merla si avvicinano in un contesto climatico più simile all’autunno che all’inverno.

Il cuore dell’inverno scorre senza freddo intenso. Le temperature restano superiori ai valori tipici del periodo e il gelo, almeno per ora, non trova spazio. Dopo una breve parentesi fredda a inizio anno, le correnti miti tornano protagoniste su gran parte del Paese.

Secondo le analisi meteorologiche, la fase sopra media potrebbe proseguire per circa dieci giorni. Le minime rigide registrate in Pianura Padana e in alcune zone del Centro sono ormai un ricordo, sostituite da un clima più simile a quello autunnale.

Tra due settimane arriveranno i tradizionali giorni della Merla, considerati i più freddi dell’anno. La leggenda popolare li collega al colore dei merli e alla previsione della primavera: giornate fredde anticiperebbero la bella stagione, mentre temperature miti prolungherebbero l’inverno.

Nel frattempo, il quadro meteorologico resta instabile. Fino a giovedì sono attesi solo deboli piovaschi su Liguria, Toscana e Lombardia, ma da venerdì le precipitazioni diventeranno più frequenti e organizzate, soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico centrale.

Nel corso del weekend le piogge tenderanno a diffondersi ulteriormente. Sulle Alpi la neve farà la sua comparsa solo in quota, oltre i 1300-1400 metri, confermando l’assenza di un vero scenario invernale alle basse altitudini.

Da lunedì, i modelli indicano la possibile formazione di un vortice ciclonico sul Canale di Sardegna. La configurazione potrebbe favorire venti di burrasca sulle regioni centrali e meridionali, accompagnati da piogge estese, in particolare sulle Isole Maggiori.

Mercoledì 14: Nord molto nuvoloso con pioviggini in Liguria; Centro coperto sulle tirreniche con locali piovaschi in Toscana; Sud più nuvoloso in Campania, più soleggiato altrove.

Giovedì 15: Nord ancora coperto con deboli piogge al Nord-Ovest; Centro nuvoloso sulle tirreniche con precipitazioni sparse in Toscana; Sud prevalentemente nuvoloso.

Venerdì 16: Nord con piogge al Nord-Ovest; Centro con precipitazioni sulle regioni tirreniche; Sud nuvoloso con piogge in Sardegna e Sicilia.

Nel fine settimana è attesa una nuova perturbazione al Centro-Nord, con un contesto atmosferico destinato a restare instabile e lontano dai tipici scenari invernali.