Australian Open, Ofner esulta troppo presto: errore nel super tie break e Basavareddy passa
Un errore di regolamento cambia il destino di una partita decisiva a Melbourne: Sebastian Ofner festeggia troppo presto, ma il super tie break non è finito e l’incontro prende una piega inattesa nelle qualificazioni degli Australian Open.
Un episodio surreale ha segnato l’ultimo turno delle qualificazioni agli Australian Open, in programma a Melbourne. In campo l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Nishesh Basavareddy, impegnati in una sfida equilibrata dopo un set per parte.
La partita si decide al super tie break, fase che sostituisce il terzo set. Ofner parte forte e conquista il punto che lo porta sul 7-1. Convinto che quel punteggio sancisca la fine dell’incontro, si avvicina alla rete e inizia a festeggiare, certo di aver staccato il pass per il tabellone principale.
L’arbitro, però, interrompe l’esultanza e chiarisce l’equivoco: nel super tie break servono dieci punti per vincere. Ofner resta sorpreso, allarga le braccia e torna a giocare, ma l’inerzia del match cambia improvvisamente.
Basavareddy approfitta del momento, recupera lo svantaggio e raggiunge l’8-8, trascinando il confronto ai vantaggi. L’austriaco riesce comunque a procurarsi due match point, entrambi cancellati dallo statunitense grazie al servizio.
Nel finale, Basavareddy piazza il mini break decisivo e chiude il super tie break 13-11, completando una rimonta inattesa e conquistando l’accesso al tabellone principale del torneo australiano.
When your brain calls match point before the umpire does... pic.twitter.com/r1i49K1k2V— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026