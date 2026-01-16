Sinner supera Auger-Aliassime a Melbourne nel test pre Australian Open

Jannik Sinner chiude la preparazione agli Australian Open con una vittoria a Melbourne contro Felix Auger-Aliassime, confermando buone sensazioni dopo i test di inizio stagione.

Ultima prova convincente per Jannik Sinner prima dell’esordio agli Australian Open. A Melbourne, l’azzurro ha avuto la meglio su Felix Auger-Aliassime in un match d’esibizione concluso in tre set: 6-4, 4-6, 10-4.

Il numero due del mondo ha gestito con lucidità l’avvio dell’incontro, imponendo il proprio ritmo nel primo parziale. Il canadese, però, ha reagito con maggiore aggressività nel secondo set, riportando la sfida in equilibrio e costringendo i due giocatori al super tie-break.

Leggi anche Jannik Sinner batte Auger-Aliassime e vola in finale agli US Open - Domani sfida con Alcaraz

Nella fase decisiva, Sinner ha alzato nettamente il livello, controllando gli scambi e sfruttando con continuità gli errori dell’avversario. Il 10-4 finale ha certificato una superiorità evidente nei momenti chiave.

Per l’azzurro si è trattato di un passaggio importante in vista del primo Slam dell’anno, che lo vede presentarsi in Australia da bicampione in carica dopo i titoli conquistati nel 2024 e nel 2025.

La scelta di evitare tornei ufficiali di preparazione ha portato Sinner a puntare solo su incontri di esibizione. Quello contro Auger-Aliassime è stato il secondo della nuova stagione, dopo la sfida disputata a Seul contro Carlos Alcaraz, persa in due set con punteggi molto equilibrati.

Il test australiano ha offerto indicazioni positive sullo stato di forma del tennista italiano, apparso solido negli scambi prolungati e più incisivo nelle fasi decisive del match.