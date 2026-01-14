Harry cerca la riconciliazione con Re Carlo agli Invictus Games 2027

Un invito simbolico potrebbe riaprire il dialogo tra il duca di Sussex e il sovrano: gli Invictus Games 2027 a Birmingham diventano il possibile teatro di una riconciliazione familiare attesa da anni.

Il principe Harry starebbe valutando un gesto distensivo nei confronti di Re Carlo III, invitandolo alla cerimonia di apertura degli Invictus Games del 2027 a Birmingham. L’evento, ideato dal duca nel 2014 per sostenere i veterani feriti, tornerà nel Regno Unito e offre una cornice pubblica adatta a segnare una possibile riapertura dei rapporti.

I contatti tra padre e figlio restano sporadici. L’ultimo incontro risale a settembre 2025 a Clarence House, mentre quello precedente era avvenuto nel 2024, poco dopo la comunicazione della diagnosi oncologica del sovrano. Da allora, le occasioni di confronto diretto non si sono concretizzate.

Un nodo centrale riguarda l’agenda reale: l’apertura dei Giochi coincide con l’80° compleanno della regina Camilla. La sovrapposizione degli impegni rappresenta un ostacolo logistico e simbolico, che potrebbe però amplificare il valore dell’eventuale presenza del re sul palco.

Harry tornerà nel Regno Unito a fine gennaio 2026 per il procedimento giudiziario contro Associated Newspapers, ma Carlo dovrebbe trovarsi in Scozia, rendendo improbabile un incontro ravvicinato. Proprio per questo, la partecipazione congiunta agli Invictus Games resta l’ipotesi più concreta per un segnale pubblico di distensione.