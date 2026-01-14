Saks Global avvia il Chapter 11: istanza di fallimento per il gruppo dei grandi magazzini di lusso

La holding americana del lusso che controlla Saks Fifth Avenue e Neiman Marcus avvia il Chapter 11 negli Stati Uniti. Garantite continuità operativa, tutele per clienti e dipendenti e nuova finanza per il rilancio.