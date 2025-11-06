Sconti WELOCK 11.11 (Singles' Day) : offerte speciali e spedizione veloce dai magazzini europei

Sul sito ufficiale WELOCK è attiva la nuova campagna di sconti 11.11 (Singles’ Day) con il miglior prezzo dell'anno su una selezione di serrature intelligenti. La promozione include riduzioni immediate, codici coupon dedicati validi dal 3 novembre all' 11 novembre e spedizione gratuita dai magazzini europei e del Regno Unito. I prezzi scontati per questi saldi sono gli stessi del Black Friday: non lasciarteli sfuggire!

Le serrature smart WELOCK sono progettate per offrire accesso sicuro senza chiavi tradizionali, con sistemi di sblocco tramite impronta digitale, tessera RFID, PIN, app mobile e integrazione con assistenti vocali, a seconda del modello.

Cilindro di serratura intelligente WELOCK Touch41

La WELOCK Touch41 è un cilindro per porte con profilo europeo che consente l’accesso tramite impronta digitale, carta RFID e app. Supporta fino a 100 impronte e 20 tessere RFID, si alimenta con 3 batterie AAA e mostra lo stato della batteria tramite display OLED. Il grado di protezione IP65 la rende adatta anche ad ambienti esterni coperti, con funzionamento da –25 °C a +60 °C. L’installazione richiede circa 10 minuti senza modifiche alla porta.

Prezzo Singles' Day: €126

Coupon: VD63

Serratura intelligente WELOCK U81

La WELOCK U81 offre sei modalità di accesso: impronta digitale, PIN con protezione anti-peek, tessera RFID, app Bluetooth, chiave meccanica d’emergenza e comando vocale con Alexa tramite gateway opzionale. Compatibile con porte da circa 60 a 115 mm, si alimenta con 4 batterie AAA per un’autonomia fino a 12 mesi. Il sistema avvisa quando la carica è bassa e può eseguire il blocco automatico dopo l’accesso.

Prezzo Singles' Day: €179

Coupon: VD70

Cilindro di serratura intelligente WELOCK ToucA51

La WELOCK ToucA51 integra impronta digitale, PIN, RFID, sblocco via app Bluetooth, alimentazione di emergenza USB e controllo vocale Alexa (con gateway). È compatibile con porte di profilo europeo da 55 a 95 mm e si installa facilmente senza forature. Funziona con 3 batterie AAA, con autonomia prevista di circa 10–12 mesi. Realizzata in acciaio inox e plastica PC, è progettata per resistere a utilizzi intensivi.

Prezzo Singles' Day: €109

Coupon: VD60

Vantaggi inclusi

• Spedizione gratuita su tutti gli ordini con partenza entro 24 ore dai magazzini UE e UK

• Garanzia di 2 anni e assistenza clienti dedicata

• Reso gratuito entro 30 giorni

Come ottenere lo sconto

Su WELOCK seleziona il prodotto in promozione, aggiungilo al carrello e inserisci il relativo codice coupon prima del pagamento per accedere al prezzo finale scontato. Con la promozione 11.11 (Singles’ Day) potrai ottenere il miglior prezzo dell'anno. Il prezzo è lo stesso del Black Friday. Non lasciartelo sfuggire.