Martina Colombari parla di menopausa e invecchiamento: Non è piacevole, ma è una nuova fase

A cinquant’anni Martina Colombari riflette senza filtri sul tempo che passa, sulla menopausa e sul cambiamento del corpo, tra cinema, televisione e uno stile di vita fondato su disciplina e consapevolezza.

A cinquant’anni, Martina Colombari continua a colpire per presenza e carisma, dimostrando come il tempo non abbia intaccato la sua immagine pubblica. Di recente ha sorpreso il pubblico con un ruolo che l’ha vista trasformata fisicamente per esigenze di scena nel film “Buen Camino”, esperienza che l’ha portata a immaginarsi tra qualche decennio e a interrogarsi sul futuro del proprio corpo.

Il tema dell’invecchiamento, soprattutto femminile, resta spesso confinato ai margini del dibattito. Colombari lo affronta invece con franchezza, parlando apertamente di menopausa come di una fase inevitabile ma tutt’altro che semplice. Secondo l’attrice, è illusorio pensare che sia un passaggio indolore: il cambiamento fisico e ormonale è reale e può risultare destabilizzante.

Accettare non significa però arrendersi. Per lei, la menopausa rappresenta una transizione che può aprire a una stagione diversa della vita, persino a una sorta di rinascita personale. L’importante è cambiare prospettiva, smettendo di viverla come una fine e riconoscendola come un nuovo inizio, fatto di maggiore consapevolezza e attenzione a sé.

Un esempio concreto arriva dalla sua esperienza televisiva a Ballando con le Stelle, dove ha condiviso il palco con donne over 40 accomunate da energia e determinazione. L’impegno fisico richiesto dal programma, racconta, non aveva l’obiettivo di apparire più belle, ma di mantenere forza, resistenza e salute per sostenere ritmi intensi e prolungati.

Proprio l’attività fisica costante ha avuto su di lei un effetto sorprendente. Dopo le prime settimane di allenamento, Colombari ha notato un miglioramento generale del proprio benessere, tanto da rimettere in discussione i segnali che attribuiva alla menopausa. Il movimento, unito alla disciplina, ha contribuito a restituirle vitalità ed equilibrio.

La cura del corpo, spiega, passa prima di tutto da scelte quotidiane semplici ma rigorose: alimentazione equilibrata, sonno regolare, niente fumo né alcol e uno stile di vita attivo. Anche ricordarsi di fare le scale o concedersi una passeggiata vicino casa diventa parte di una strategia più ampia per affrontare con energia una fase della vita spesso raccontata solo nei suoi aspetti negativi.