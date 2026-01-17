Martina Colombari racconta il percorso di Achille: 'Orgogliosa di essere sua madre

Martina Colombari racconta il percorso complesso del figlio Achille e le difficoltà affrontate come madre, tra dolore, critiche e una famiglia messa alla prova ma unita, in un’intervista intensa e personale.

«Sono orgogliosa di essere la sua mamma». Con queste parole Martina Colombari ha aperto un racconto intimo sulla storia di suo figlio Achille Costacurta, nato dal matrimonio con Billy Costacurta, soffermandosi sulle prove che hanno segnato la loro famiglia.

L’attrice e conduttrice ha ripercorso un’adolescenza complessa, caratterizzata da momenti di grande sofferenza. Achille ha affrontato sette Tso, una diagnosi di Adhd e un tentativo di suicidio, eventi che hanno inciso profondamente sull’equilibrio emotivo di tutta la famiglia.

Leggi anche Martina Colombari a Belve: la storia di Achille Costacurta tra crisi, TSO e percorso di rinascita

Nel ricordare quei periodi, Colombari ha ammesso quanto sia ancora doloroso parlarne. Il figlio oggi riesce a raccontare il proprio passato con apparente serenità, come se avesse bisogno di liberarsi di un peso rimasto a lungo in sospeso.

Da madre, ha spiegato di aver cercato di restare sempre accanto ad Achille, anche quando la situazione appariva ingestibile. Tenere la mano a un figlio in difficoltà, ha sottolineato, richiede forza, lucidità e la capacità di affrontare paure costanti.

Il racconto ha coinvolto anche la relazione con Billy Costacurta. Dopo trent’anni insieme, la coppia ha attraversato fasi di crisi e un periodo di distanza durato un anno, ma le difficoltà legate al figlio hanno contribuito a rafforzare il loro legame.

Secondo Colombari, la vita di coppia non è mai un percorso lineare: va costruita ogni giorno, coltivata con impegno e rispetto reciproco, anche quando le differenze sembrano diventare insormontabili.

Non sono mancate le ferite causate dalle critiche ricevute nel tempo. L’ex Miss Italia ha raccontato di essersi sentita spesso giudicata, con il suo ruolo di madre messo in discussione da persone estranee alla sua realtà familiare.

Quelle accuse, ha ammesso, hanno lasciato segni profondi, aggiungendo ulteriore peso a una situazione già fragile. Nonostante tutto, Colombari continua a rivendicare con fermezza il proprio amore e il proprio impegno verso il figlio.

Nel suo racconto, emerge una maternità fatta di fatica, responsabilità e presenza costante, in un percorso che ha richiesto coraggio e la capacità di affrontare, giorno dopo giorno, una delle prove più difficili della sua vita.