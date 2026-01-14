Più movimento, meno sedentarietà: piccoli gesti che allungano la vita

Bastano piccoli aggiustamenti quotidiani per incidere sulla longevità: pochi minuti di movimento in più e meno tempo seduti possono ridurre in modo misurabile il rischio di morte prematura, soprattutto tra le persone meno attive.

Cinque minuti in più di attività fisica al giorno e mezz’ora in meno trascorsa seduti possono tradursi in un vantaggio concreto per la salute. Una vasta ricerca internazionale dimostra che anche variazioni minime nelle abitudini quotidiane incidono sulla probabilità di vivere più a lungo.

Lo studio ha coinvolto circa 135.000 persone tra Regno Unito, Stati Uniti, Norvegia e Svezia. I dati indicano che aggiungere ogni giorno pochi minuti di movimento moderato, come una camminata a passo sostenuto, è associato a una riduzione stimata del 10% del rischio di morte.

Parallelamente, diminuire il tempo passato seduti di 30 minuti al giorno è collegato a un calo del 7% della mortalità complessiva. L’effetto risulta particolarmente marcato nel 20% della popolazione meno attiva, dove anche incrementi minimi producono benefici proporzionalmente maggiori.

I ricercatori spiegano che per attività moderata si intendono tutti quei movimenti che aumentano leggermente il respiro e la temperatura corporea: non solo sport strutturati, ma anche faccende domestiche, giardinaggio o spostamenti a piedi più rapidi.

Ridurre la sedentarietà, inoltre, non implica allenamenti intensi. Alzarsi più spesso, muoversi in casa o fare brevi passeggiate contribuisce a spezzare le lunghe ore in posizione statica.

Secondo gli autori, fino al 10% delle morti premature potrebbe essere evitato se la popolazione adottasse incrementi quotidiani realistici di movimento, accompagnati da una riduzione del tempo trascorso seduti.

Un’ulteriore ricerca ha mostrato che piccoli miglioramenti combinati nello stile di vita possono sommarsi nel tempo: qualche minuto di sonno in più, un breve aumento dell’attività fisica e una porzione extra di verdure al giorno possono incidere in modo misurabile sull’aspettativa di vita.

Le persone che presentano la combinazione più equilibrata di comportamenti — 7-8 ore di sonno, oltre 40 minuti al giorno di attività fisica e un’alimentazione sana — mostrano fino a dieci anni di vita in più rispetto a chi mantiene abitudini meno salutari.