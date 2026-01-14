Nuovo Overview Trailer di CODE VEIN II

Il nuovo trailer di CODE VEIN II mostra nuovi sistemi di gameplay in arrivo quando il gioco sarà disponibile il 30 gennaio per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il trailer offre una panoramica sugli strumenti per la creazione del personaggio, il combattimento e uno sguardo ai diversi ambienti che i giocatori scopriranno.

Una demo dedicata alla creazione del personaggio sarà disponibile gratuitamente dal 23 gennaio, permettendo non solo di creare il proprio personaggio ma anche di trasferirlo nel gioco finale.

Leggi anche CODE VEIN II

Per il nuovo trailer doppiato in italiano:

https://youtu.be/wSKcOFtk834

Il video mostra alcune delle funzioni chiave che si potranno utilizzare per sopravvivere al mondo post apocalittico di CODE VEIN II e fornisce maggiori dettagli su diversi sistemi e feature del gioco, iniziando dal combattimento.

Il combattimento infatti dà al giocatore molto controllo e possibilità per creare il proprio stile di combattimento attraverso le armi scelte, gli artefatti, le Formae o i Codici Sanguigni.

Anche il partner gioca un ruolo importante, non solo attraverso i suoi punti di forza e di debolezza, ma anche quando resterete senza vita, poiché le Restorative Offering gli consentiranno di ripristinare la salute.

Il trailer dà anche spazio alla storia: dovrai infatti salvare un mondo sull’orlo del collasso e viaggerai attraverso le rovine allagate della Città Sommersa, la Foresta della Non-Morte, la Cicatrice Corrosa, l’isola di MagMell e vedrai molti altri luoghi mentre interagisci con gli eroi leggendari del passato per salvare il futuro.

Infine, il video mostra anche il vasto sistema di creazione del personaggio. I giocatori possono dedicarsi anche ai più piccoli dettagli, dalle dimensioni del corpo e la pettinatura alle espressioni del viso, dagli accessori al trucco.

La Character Creator Demo offre 64 slot di salvataggio che si trasferiscono direttamente al gioco finale.