I REDIVIVI SI UNISCONO IN CODE VEIN II, IL NUOVO ACTION RPG DEI BANDAI NAMCO STUDIOS

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato CODE VEIN II, il prossimo grande Action RPG dei Bandai Namco Studios Inc. e seguito del successo del 2019 CODE VEIN. Il trailer introduce un mondo post-apocalittico in cui i ricordi della perdita riecheggiano nel tempo e il destino dei Redivivi e dell'umanità è appeso a un filo.

I giocatori sono chiamati a brandire il tempo stesso come un'arma, in questo titolo caratterizzato da un'azione dinamica con combattimenti strategici, ambienti esplorabili, intense battaglie con i boss e personaggi memorabili che sostengono la ricca narrazione. CODE VEIN II arriverà nel 2026 su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Per il trailer integrale in italiano di CODE VEIN II:

https://youtu.be/At9V7Qxwa-U

CODE VEIN II presenta una ricca narrazione, in cui i giocatori e i personaggi sono legati dal sangue, dal fato e dal destino, ambientata in un futuro in cui gli ultimi resti dell'umanità e i Redivivi lottano contro un mondo sull'orlo del collasso. In seguito all'improvvisa comparsa di una minaccia nota come Luna Rapacis, i Redivivi hanno ceduto alla follia, trasformandosi in terrificanti creature chiamate Orrori.

I giocatori, nei panni dei Revenant Hunter, saranno guidati da una misteriosa ragazza di nome Lou che possiede il potere di viaggiare nel passato. Entrambi interverranno in momenti cruciali della storia per alterare i destini dei Redivivi e per svelare verità e informazioni nascoste, riscrivendo così il destino del mondo e salvare il futuro.

I giocatori si imbarcheranno in un viaggio attraverso un mondo che abbraccia due epoche, dove le decisioni hanno un peso e ogni battaglia mette alla prova abilità e determinazione. CODE VEIN II ha un gameplay Action-RPG distintivo, in cui i giocatori usano il sangue ottenuto dai nemici per sbloccare potenti abilità, costruire strategie per il combattimento e utilizzare armi ed equipaggiamenti unici chiamati Jails per superare nemici impegnativi e boss epici.

I giocatori possono anche stringere legami con potenti alleati che combattono al loro fianco e migliorano le loro abilità. Ogni partner offre competenze distinte e profonde connessioni narrative che danno forma al viaggio.

Bandai Namco rivelerà molti altri dettagli sull’universo e sul gameplay di CODE VEIN II in un secondo momento.