Referendum sulla Riforma della Giustizia: voto fissato il 22 e 23 marzo

Il Consiglio dei ministri ha fissato al 22 e 23 marzo il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, con possibili variazioni legate alla raccolta firme per un nuovo quesito e al vaglio della Consulta.