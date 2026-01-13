Otto, cane da caccia ritrovato nei boschi grazie ai droni e all'elicottero dei vigili del fuoco

Otto, cane da caccia disperso nella fitta boscaglia vicino alle Grotte di Frasassi, è stato ritrovato sano e salvo dopo ore di ricerche grazie a droni, elicottero e squadre specializzate dei vigili del fuoco.

Otto, un cane da caccia di razza Petit Gascon Saintongeois, si era smarrito nella vegetazione impervia attorno alle Grotte di Frasassi nella giornata precedente alla segnalazione della sus scomparsa.

I vigili del fuoco di Fabriano e Ancona hanno attivato immediatamente le operazioni di soccorso dopo l’allarme del proprietario, affrontando un terreno caratterizzato da fitte boscaglie e salite difficili da percorrere a piedi.

Per accelerare la ricerca, è stato impiegato il Nucleo SAPR, specializzato nell’uso dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (droni), insieme agli esperti del Nucleo SAF per gli interventi speleo-alpino-fluviali e al supporto topografico del Nucleo TAS.

L’elicottero del Reparto Volo di Pescara ha sorvolato a lungo l’area difficile, permettendo di individuare Otto in un punto isolato e non facilmente accessibile dal terreno.

Dopo aver localizzato il cane grazie alla sinergia tra droni, topo-rilevamento e sorvolo aereo, le squadre dei vigili del fuoco lo hanno raggiunto e portato in sicurezza dal proprietario. Otto è tornato in buone condizioni di salute, ponendo fine a ore di apprensione.