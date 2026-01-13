Aggressione a Muggió, 31enne accoltellata in casa dall'ex compagno

Un’aggressione domestica scuote Muggió: una 31enne è in condizioni critiche dopo essere stata colpita più volte con un coltello dall’ex compagno. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’episodio.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio all’interno di un’abitazione di Muggió, in provincia di Monza. Una donna di 31 anni è stata raggiunta da diversi fendenti durante un confronto con l’ex partner, un uomo di 43 anni.

L’allarme è scattato intorno alle 18, quando sono intervenuti i soccorsi. La vittima è stata stabilizzata sul posto e trasferita d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

L’uomo è stato condotto in caserma dai carabinieri per gli accertamenti di rito. Al momento non risultano provvedimenti definitivi a suo carico, mentre proseguono le verifiche sulla sua posizione.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e elementi utili per chiarire l’esatta sequenza dei fatti e le cause che hanno portato all’aggressione, avvenuta all’interno dell’abitazione della donna.

La relazione tra i due, ormai conclusa, viene considerata un elemento centrale per comprendere il contesto dell’episodio, sul quale restano ancora diversi aspetti da chiarire.