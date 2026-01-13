Luisa Ranieri: timidezza nei set d'amore e un rapporto saldo con Luca Zingaretti

Una rivelazione personale di Luisa Ranieri: l’attrice racconta di sentirsi insicura nei baci e nelle scene intime e spiega come vive il rapporto con il marito Luca Zingaretti, tra quotidianità, lavoro e dialogo familiare.

Luisa Ranieri confessa di affrontare con riservatezza le scene di intimità sul set, perché la sua natura schiva la mette a disagio quando deve girare momenti d’amore più espliciti con colleghi.

L’attrice partenopea sottolinea che questa sua caratteristica non deriva da disinteresse ma da una timidezza di fondo che la accompagna anche nella vita privata, soprattutto quando si tratta di esprimere affetto davanti alle telecamere.

Nel parlare della serie televisiva in cui è protagonista, Ranieri evidenzia il valore di raccontare storie autentiche senza forzare la propria pelle d’attrice in situazioni che la mettono troppo in difficoltà.

Sul fronte del matrimonio con Luca Zingaretti, Ranieri spiega che il dialogo tra loro è raro e sereno: non amano litigare e trovano equilibrio tra impegni professionali e affetto familiare.

La coppia, sposata da anni e con due figlie, ha saputo costruire un rapporto in cui la stima reciproca e la complicità professionale convivono con la quotidianità lontana dai riflettori.

Ranieri chiarisce che l’intimità nella loro vita non è un tabù ma una dimensione che non necessita di esposizioni pubbliche per essere solida e soddisfacente.

In attesa della nuova fiction, l’attrice resta concentrata sul suo lavoro e sulla capacità di trasmettere emozioni autentiche pur rispettando i propri limiti interiori.