Luisa Ranieri e Luca Zingaretti si amano e rilassano alle Maldive

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, come sempre affiatati e complici, si godono una vacanza al caldo e condividono con i loro follower l'album delle vacanze. La coppia si è concessa un viaggio romantico e rilassante alle Maldive, pubblicando su social alcune foto dei panorami mozzafiato e dei loro momenti felici insieme. "Qualche giorno in paradiso, con te", hanno scritto, sfogliando l'album dei ricordi.

Sempre uniti, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno trascorso una vacanza da sogno in uno dei lussuosi resort dell'isola, dove hanno alloggiato in un bungalow privato. L'attrice ha mostrato la sua bellezza in bikini, posando accanto al marito in riva al mare.

I loro sguardi, i sorrisi e il modo di stare vicini raccontano di un forte e sincero legame, che fa sognare anche i loro seguaci. Anche se di solito sono discreti riguardo alla loro vita privata, le foto di questa meravigliosa vacanza erano troppo belle per non condividerle con il pubblico. Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono sposati dal 2012 e hanno due figlie, Emma (11 anni) e Bianca (7). "Il nostro legame è basato sul patto di libertà. Ci scegliamo ogni giorno", aveva dichiarato l'attrice in un'intervista a Vanity Fair. "Lui è tutto per me. Sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo che ha una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un vero amore per le donne", aveva invece confessato al Settimanale Nuovo.

L'estate precedente, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti avevano trascorso le vacanze in famiglia a Pantelleria e l'attrice aveva salutato la fine della stagione con una foto in bikini, mostrando di rimpiangere i momenti felici trascorsi in vacanza. "Ma in che senso l'estate è quasi finita?", aveva scritto sui social a settembre. Ancora alcuni mesi prima che arrivi la prossima estate, ma la coppia si è concessa un assaggio gustoso volando alle Maldive.

