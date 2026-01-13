Amsterdam paralizzata dal ghiaccio: strade come piste di pattinaggio

Amsterdam è alle prese con un gelo improvviso che ha trasformato strade e marciapiedi in superfici scivolose, tra cadute, disagi e immagini diventate virali. La città vive giorni difficili ma visivamente sorprendenti.

Un’ondata di freddo anomalo ha investito Amsterdam, portando neve e temperature sotto lo zero che hanno cambiato il volto della città. L’umidità depositata sull’asfalto si è congelata in poche ore, creando un sottile strato di ghiaccio che rende ogni passo incerto.

Le immagini circolate in rete mostrano scene insolite: passanti che avanzano con cautela, ciclisti costretti a scendere dalle biciclette e automobilisti che procedono a velocità minima per evitare sbandate. In zone come Prinsengracht, la carreggiata sembra una vera pista di pattinaggio improvvisata.

Molti cittadini, colti di sorpresa, hanno cercato di mantenere l’equilibrio appoggiandosi a muri, ringhiere o persino strisciando con le mani sul suolo per non cadere. Il fenomeno è legato al rapido congelamento della neve sciolta, che ha formato una patina quasi invisibile ma estremamente scivolosa.

Le autorità locali hanno invitato la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari e a muoversi con prudenza, sottolineando come le attuali condizioni rendano la mobilità urbana particolarmente rischiosa.

Anche i trasporti hanno subito conseguenze: voli in ritardo, collegamenti ferroviari cancellati e difficoltà operative nei servizi pubblici hanno complicato la routine quotidiana di residenti e turisti.

In una città famosa per i suoi canali, il ritorno di superfici ghiacciate richiama scenari che in passato erano più comuni. Oggi, però, eventi simili risultano sempre più rari, rendendo queste giornate di gelo un episodio tanto problematico quanto visivamente suggestivo.