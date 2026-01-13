Meningite a Napoli, l'ospedale smentisce: nessun focolaio in corso

Nessun allarme sanitario in corso a Napoli: l’ospedale Cotugno chiarisce che non esiste alcun focolaio di meningite e invita a ignorare i messaggi circolati sulle app di messaggistica.

L’Azienda ospedaliera dei Colli ha escluso ufficialmente la presenza di un focolaio di meningite a Napoli, dopo la diffusione sui social di segnalazioni allarmistiche su presunti contagi legati al meningococco.

I pazienti attualmente ricoverati al Cotugno, struttura di riferimento per le malattie infettive, presentano infezioni riconducibili a agenti patogeni differenti. Secondo i sanitari, non emerge alcuna riconducibilità a un unico ceppo responsabile dei casi osservati.

L’incidenza registrata rientra nei valori stagionali considerati normali, anche in relazione ai repentini sbalzi di temperatura che favoriscono l’aumento delle infezioni respiratorie e sistemiche.

È stato confermato un rapporto di conoscenza tra tre persone colpite da Neisseria meningitidis: una è stata trasferita in terapia intensiva, mentre le altre due restano ricoverate in reparto con condizioni cliniche stabili.

Gli specialisti precisano che la distanza temporale tra l’insorgenza dei sintomi non indica una trasmissione diretta. L’ipotesi di una catena di contagio, quindi, non trova riscontri clinici.

Tutti i pazienti sono sottoposti a monitoraggio costante e a valutazioni approfondite. Nel frattempo, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’Asl sta completando le procedure di screening e sorveglianza previste dai protocolli sanitari.

L’ospedale ribadisce che le informazioni diffuse online non corrispondono alla situazione reale e invita a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali delle autorità sanitarie.