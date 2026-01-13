Amato Capogrossi, 41 anni, muore all'ospedale Torrette per un'infezione improvvisa

È morto improvvisamente a 41 anni dopo essersi presentato al pronto soccorso per un forte mal di schiena, stroncato da un’infezione fulminante che lo ha colpito in poche ore.

Amato Capogrossi, di 41 anni, è deceduto nei giorni scorsi all’ospedale regionale Torrette ad Ancona a causa di un’infezione fulminante insorta in modo repentino, dopo essersi recato in struttura per un intenso mal di schiena.

L’uomo, residente nella zona di Falconara Marittima, aveva avvertito dolori alla schiena e, sentendosi preoccupato per l’intensità dei sintomi, aveva deciso di rivolgersi al pronto soccorso della struttura sanitaria. Una volta valutato dai medici, le condizioni sono rapidamente peggiorate per l’insorgere di una grave infezione che ha compromesso gli organi vitali in poche ore.

Nonostante gli accertamenti e gli interventi medici tentati dal personale sanitario, Capogrossi non ce l’ha fatta e il suo cuore ha cessato di battere nel corso della degenza. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione tra familiari, amici e colleghi che lo ricordano come una persona solare e dedita alla famiglia.

I funerali sono stati predisposti nei giorni successivi nella sua città natale. I dettagli sulla cerimonia religiosa e l’accompagnamento al cimitero locale sono stati comunicati dalla famiglia attraverso l’agenzia funebre che ne ha curato l’organizzazione.