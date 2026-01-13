Amici 25: Paola esclusa dalla scuola da Veronica Peparini, emozioni e futuro

Paola, ballerina della 25ª edizione di Amici, è stata eliminata da Veronica Peparini che ha deciso di non portarla al Serale, scatenando emozioni, riflessioni e un messaggio di incoraggiamento da parte della giovane.

La professoressa Veronica Peparini ha deciso di interrompere il percorso di Paola nella scuola di Amici 25, ritenendo che non fosse pronta per affrontare il Serale e i ritmi della fase successiva. La scelta è avvenuta nel daytime del 12 gennaio, quando la Peparini ha spiegato alla ballerina le sue motivazioni dopo averla osservata nelle prove.

Durante il confronto in studio, l’insegnante ha sottolineato alcune lacune tecniche e di personalità nella performance di Paola, affermando che, nonostante l’impegno, non sentiva di poterla portare avanti nel programma più competitivo della stagione. La maestro ha spiegato che la decisione nasce dal desiderio di mantenere alti gli standard richiesti per accedere al Serale.

Visibilmente commossa, Paola ha ringraziato la Peparini e la produzione per l’opportunità offertale, ricordando il percorso intenso che l’ha portata fino a quel momento. Ha raccontato di aver iniziato la sua esperienza più tardi rispetto a molti compagni, entrando nella scuola dopo aver vinto una sfida contro un’altra allieva.

La ballerina ha condiviso sui social parole di ringraziamento e una riflessione personale, sottolineando come l’esperienza l’abbia portata a guardare in faccia le proprie paure e a credere ancora di più nelle proprie capacità. Ha invitato chi la segue a perseverare nei propri sogni senza mai smettere di credere in sé stessi.

Paola, originaria di Lecce e con una passione profonda per la danza, aveva conquistato l’accesso alla scuola superando una prova difficile e guadagnandosi l’ingresso nel cast della 25ª edizione. La sua eliminazione rappresenta un momento significativo per la giovane artista, che ora guarda al futuro con nuovi obiettivi e determinazione.