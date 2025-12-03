HBO Max debutta in Italia: la nuova piattaforma streaming arriva dal 13 gennaio 2026

HBO Max, il servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery, arriverà ufficialmente in Italia il 13 gennaio 2026. La piattaforma, lanciata negli Stati Uniti nel 2020, ha già ampliato la propria presenza in oltre 100 Paesi tra America Latina, Europa e Asia-Pacifico, con un catalogo che comprende serie iconiche, film campioni d’incassi, produzioni originali e grandi eventi sportivi in diretta.

Nella stessa data, il servizio debutterà anche in Germania, Austria, Svizzera, Lussemburgo e Liechtenstein, mentre l’arrivo nel Regno Unito e in Irlanda è previsto per l’inizio del 2026, completando così la sua espansione nel mercato europeo.

Tra i contenuti più attesi al lancio spiccano la serie “A Knight of the Seven Kingdoms”, spin-off de Il Trono di Spade, e gli eventi sportivi come i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, oltre ai primi due tornei del Roland-Garros e dell’Australian Open.

Le novità saranno presentate durante uno showcase a Londra guidato da Casey Bloys, chairman e CEO di HBO e HBO Max globale, insieme ad alcuni dei talent coinvolti nelle future produzioni. L’evento offrirà un’anteprima sulla nuova strategia internazionale del brand e sulla prossima fase di crescita in Europa.

“Siamo entusiasti di portare HBO Max e le sue storie indimenticabili in nuovi Paesi europei. Con una delle line-up più forti di sempre, questo è il momento perfetto per rendere il servizio disponibile a tutti gli spettatori”, ha dichiarato JB Perrette, CEO e presidente Global Streaming and Games di Warner Bros. Discovery.

Tra i titoli italiani in arrivo spicca “Portobello” di Marco Bellocchio, disponibile dal 20 febbraio. La serie, presentata alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia, racconta la vicenda del conduttore Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni, ingiustamente accusato di legami con la mafia negli anni ’80. La produzione è firmata da Our Films, Kavac Film, Arte France, Rai Fiction e The Apartment Pictures.

In lavorazione anche la serie che ricostruisce l’omicidio di Melania Rea del 2011, diretta da Stefano Mordini con protagonisti Maria Esposito e Daniele Rienzo. La storia mette al centro la figura di una donna che tenta di riprendere in mano la propria vita e un Paese che impara a riconoscere la violenza nascosta nelle mura domestiche.

La cronaca sarà protagonista anche di due docu-serie. La prima è “Gina Lollobrigida: Diva Contesa”, che in tre episodi ripercorre la complessa vicenda giudiziaria legata all’eredità della grande diva. Attraverso atti giudiziari, testimonianze e materiali inediti, la serie ricostruisce gli ultimi anni della star e le dispute che hanno coinvolto Milko Skofic, Francisco Javier Rigau e Andrea Piazzolla.

La seconda docu-serie è “Saman”, diretta da Francesca Mazzoleni e Gianluca Santoni, che racconta la tragica storia di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa dal proprio clan familiare dopo il rifiuto di un matrimonio combinato.

Al lancio italiano saranno disponibili anche titoli esclusivi come “Nonostante”, il nuovo film diretto e interpretato da Valerio Mastandrea, e da febbraio “Squali”, esordio cinematografico di Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo e James Franco.

HBO Max offrirà tre piani di abbonamento: Base con pubblicità a 5,99 euro al mese con visione in Full HD su due dispositivi; Standard a 11,99 euro con 30 download; Premium a 16,99 euro per contenuti in 4K Ultra HD con Dolby Atmos e fino a quattro dispositivi. Sarà inoltre disponibile un pacchetto sport da 3 euro al mese, compatibile con tutti i piani.

La piattaforma sarà accessibile su smart TV selezionate, set-top box, dispositivi di streaming, smartphone, tablet, console e via web su hbomax.com. Gli utenti potranno creare fino a cinque profili personalizzati, ricevere suggerimenti mirati e usufruire della funzione Continua a guardare. Le famiglie avranno a disposizione profili bambini con parental control dedicati.