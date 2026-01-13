Finti carabinieri a Mantova, due tentativi di truffa sventati a Roncoferraro

Due telefonate, stesso schema: finti carabinieri provano a colpire due residenti di Roncoferraro. In entrambi i casi l’inganno fallisce grazie all’intuito delle vittime e all’intervento tempestivo dei veri militari.

In provincia di Mantova torna l’allarme per le telefonate-truffa con falsi appartenenti all’Arma. Nei giorni scorsi, a Roncoferraro, due cittadini sono stati contattati da sedicenti carabinieri con l’obiettivo di indurli a compiere azioni immediate sotto pressione.

Nel primo episodio, un uomo di 63 anni ha ricevuto una chiamata sulla linea fissa. L’interlocutore, qualificandosi come carabiniere, gli ha ordinato di presentarsi con urgenza al comando di Mantova, sostenendo che la sua auto fosse stata coinvolta in un reato.

Il racconto, studiato per generare allarme, non ha però convinto il destinatario. L’uomo si è recato direttamente alla Stazione dei Carabinieri di Roncoferraro, dove ha appreso di essere finito nel mirino di un tentativo di raggiro.

Poche ore dopo, una donna di 75 anni, residente nello stesso comune, ha ricevuto una telefonata simile. Anche in questo caso il falso militare ha fatto leva sulla paura, parlando di un presunto tentativo di svuotamento del conto corrente e proponendo come unica soluzione un bonifico immediato.

Convinta della veridicità della chiamata, la donna si è presentata in banca per disporre il trasferimento di una somma elevata. La cassiera, notando incongruenze e modalità sospette, ha bloccato l’operazione e avvisato i veri carabinieri.

L’intervento dei militari ha permesso di formalizzare la denuncia e di evitare la perdita del denaro. Sono in corso accertamenti per individuare i responsabili dei due tentativi.

L’Arma ricorda che nessun carabiniere chiede mai bonifici, trasferimenti di denaro, pagamenti di multe o somme per presunti arresti di familiari, indicazioni tipiche delle truffe telefoniche.