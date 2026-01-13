Portogallo, mortalità record: oltre 500 decessi in un giorno e allarme influenza

Il Portogallo affronta un aumento anomalo dei decessi: per un mese i numeri hanno superato le previsioni, con picchi oltre i 500 morti il 2 Gennaio. Le autorità indicano influenza e freddo tra le cause principali.

Per trenta giorni consecutivi il Portogallo ha registrato un numero di decessi superiore alle attese. I dati di monitoraggio europeo collocano il Paese al primo posto per eccesso di mortalità, un primato che ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie e degli osservatori internazionali.

L’inizio del 2026 ha segnato il momento più critico. Il 2 gennaio sono stati conteggiati 540 decessi in una sola giornata, con un incremento del 52% rispetto ai valori stimati. Un altro segnale preoccupante era già emerso nell’ultima settimana del 2025, quando il Portogallo risultava l’unico Stato europeo con un saldo negativo così marcato.

Secondo il Ministero della Salute, la situazione è legata a una combinazione di fattori stagionali. Le basse temperature e la diffusione dell’epidemia influenzale avrebbero inciso in modo determinante, facendo salire la mortalità complessiva di circa il 22% rispetto alle previsioni per questo periodo.

Le autorità sottolineano anche un’evoluzione atipica del contagio: l’ondata influenzale è iniziata prima del solito e si è spostata rapidamente verso le fasce di età più anziane, maggiormente esposte alle complicazioni. La circolazione del sottotipo H3N1, considerato più aggressivo, ha contribuito a intensificare l’impatto sulla popolazione anziana.