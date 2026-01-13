Uomini e Donne, Cristiana sceglie Ernesto: le anticipazioni sulla nuova coppia

Cristiana chiude il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Ernesto Passaro. Le anticipazioni raccontano una decisione attesa, accolta con emozione e petali di rose, che segna l’inizio di una nuova coppia nel dating show.

La decisione è arrivata davanti alle telecamere di Uomini e Donne: Cristiana ha scelto di uscire dal programma con Ernesto Passaro, lasciando Federico Cotugno fuori dal suo futuro televisivo. Un momento accompagnato dal classico lancio di petali, simbolo della nascita di una relazione all’interno del format.

Le immagini diffuse dal profilo ufficiale del programma mostrano Ernesto mentre accetta la scelta della tronista, visibilmente emozionato. La scena suggella un percorso iniziato mesi fa e seguito con attenzione dal pubblico del dating show di Canale 5.

Originaria di Palermo, Cristiana ha 22 anni e ha iniziato la sua avventura sul trono lo scorso settembre. Nella clip di presentazione si era definita una “siciliana doc”, orgogliosa delle proprie radici e determinata a mettersi in gioco senza filtri.

Di professione speaker radiofonica in una realtà locale, Cristiana aveva spiegato di partecipare al programma con un obiettivo preciso: trovare una persona con cui costruire qualcosa di autentico. Si era descritta come solare, ironica e piena di energia, ma anche sensibile e talvolta impulsiva.

Durante il suo racconto personale, la tronista aveva aperto una finestra sulla propria storia familiare, segnata dalla separazione dei genitori. Un vissuto che, come aveva spiegato, l’ha portata a crescere in fretta e a sviluppare una maturità precoce.

Un ruolo centrale nella sua vita lo hanno avuto i nonni, Rosanna e Michele, figure di riferimento che l’hanno accompagnata fin dall’infanzia e che lei ha spesso citato come sostegno fondamentale nel suo percorso umano.

Con la scelta di Ernesto Passaro, Cristiana chiude ufficialmente la sua esperienza televisiva e apre un nuovo capitolo lontano dal trono, sotto gli occhi di un pubblico che ha seguito passo dopo passo la sua evoluzione all’interno del programma.