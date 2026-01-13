Giorgia Soleri ricoverata dopo un taglio accidentale: cos'è successo

Giorgia Soleri è stata portata in ospedale dopo un incidente domestico con un coltello, un episodio che l’influencer ha raccontato con ironia e franchezza sui social, sottolineando quanto a volte la vita riservi imprevisti inaspettati.

L’influencer e attivista italiana Giorgia Soleri ha annunciato di essere stata ricoverata in ospedale a inizio anno a seguito di un incidente domestico durante il quale si è ferita con un coltello, un evento che ha condiviso con i suoi follower per raccontare con un tocco di autoironia la situazione.

Secondo quanto riportato, il malaugurato episodio sarebbe avvenuto fra le mura di casa mentre la donna stava svolgendo comuni attività quotidiane, e ha richiesto un intervento medico che ha portato al suo trasferimento in ospedale.

Leggi anche Giorgia Soleri e il presunto nuovo fidanzato: lo scatto che fa discutere

Soleri ha descritto l’accaduto come un “incontro ravvicinato” con un coltello, giocando con le parole per alleggerire il racconto dell’incidente e sottolineare il carattere imprevedibile di certi momenti della vita.

La testimonianza della diretta interessata sui social ha attirato attenzione e commenti da parte dei suoi fan, confermando il forte legame che la sua comunità ha costruito con lei attraverso gli anni.

In passato Soleri aveva già condiviso episodi di ricoveri ospedalieri legati a malesseri o problematiche di salute, spesso spiegando ai follower come si sente e fornendo aggiornamenti sulle sue condizioni in modo aperto e trasparente.