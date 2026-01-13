I CONTENUTI DE IL CAVALIERE DEI SETTE REGNI ARRIVANO SU IL TRONO DI SPADE: LA CONQUISTA

A partire da oggi, colleziona nuovi eroi, partecipa ai nuovissimi eventi ed esplora il nuovo arco narrativo ispirato alla serie originale di HBO

Warner Bros. Games celebra l’arrivo della nuova serie HBO Il cavaliere dei Sette Regni, con episodi di trenta minuti, portando in Il Trono di Spade: La Conquista un’esperienza di gioco complementare con nuovi eroi, archi narrativi, eventi in gioco, collezionabili e ricompense ispirati alla serie.

A partire da oggi, i giocatori sono invitati a unirsi all’avventura con nuovi contenuti e immagini tratti direttamente dalla stagione completa de Il cavaliere dei Sette Regni . I giocatori potranno collezionare nuovi eroi ispirati ai personaggi della serie, tra cui: Duncan l’Alto, Ser Arlan il Vero cavaliere, Tanselle la marionettista, oltre al fidato destriero di Duncan Piedolce . Egg , Baelor Targaryen e Ser Lyonnel Baratheon saranno inclusi nei successivi aggiornamenti.

Puoi trovare trailer de Il Trono di Spade: La Conquista – Il cavaliere dei Sette Regni qui:

https://go.wbgames.com/GOTC_ AKOTSK_Trailer

L’aggiornamento disponibile da oggi include:

Sei settimane di mini-archi narrativi : I fan potranno giocare mentre guardano la serie Il cavaliere dei Sette Regni e sperimentare il nuovissimo arco narrativo ne Il Trono di Spade: La Conquista. Esplorate l’universo e le ricompense legate ad ogni episodio, oltre agli eventi pensati per rispecchiare ciò che avviene nella serie in tempo reale.

Nuovi eroi : Otto nuovi eroi ispirati ai personaggi de Il cavaliere dei Sette Regni verranno presentati durante la trasmissione della serie e oltre. Tutti gli eroi avranno abilità uniche che forniscono bonus ed effetti speciali quando vengono aggiunti al Concilio ristretto o schierati in una marcia.

Accedi al nuovo Terreno del Torneo: I giocatori potranno unirsi a un’esperienza PvP e PvE competitiva sul nuovo Terreno del Torneo e combattere contro nemici letali per le ricompense!

Nuovo equipaggiamento e nuova pedina : Questo aggiornamento introduce l’equipaggiamento della Guardia reale, un nuovo set che amplia le possibilità per i giocatori. I giocatori possono anche ottenere frammenti di pedina del Cavaliere Cervo con i progressi negli eventi del Terreno del Torneo.

: Questo aggiornamento introduce l’equipaggiamento della Guardia reale, un nuovo set che amplia le possibilità per i giocatori. I giocatori possono anche ottenere frammenti di pedina del Cavaliere Cervo con i progressi negli eventi del Terreno del Torneo. Doni esclusivi per gli abbonati a HBO Max : Gli abbonati a HBO Max che associano il loro account con quello de Il Trono di Spade: La Conquista riceveranno doni gratuiti in gioco, durante la stagione. Tali doni includono le reliquie eroe per sbloccare la carta eroe di Duncan, la nuova pedina Cavaliere Cervo e l’accesso esclusivo ad eventi e ricompense ricorrenti.

Il Trono di Spade: La Conquista è disponibile su App Store , Google Play .