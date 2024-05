IL TRONO DI SPADE: LA CONQUISTA, ARRIVANO I CONTENUTI DELLA STAGIONE 2

HOUSE OF THE DRAGON

Nuove storie, eventi, elementi grafici, eroi, ricompense e oggetti cosmetici

ispirati alla serie HBO vincitrice di Emmy e Golden Globe

In Il Trono di Spade: La Conquista è cominciata la danza dei draghi. Oggi Warner Bros. Games e HBO hanno annunciato una serie di nuovi contenuti in arrivo nel popolare gioco di strategia per dispositivi mobili in arrivo con la premiere della stagione 2 di "House of the Dragon" il 17 giugno.

Da ora e per tutta la stagione 2 di "House of the Dragon", i giocatori potranno unirsi alla sfida per l'ascesa verso il potere assoluto a Westeros con un'esperienza complementare di "House of the Dragon" in Il Trono di Spade: La Conquista , disponibile su App Store e Google Play .

I giocatori potranno esplorare gli archi narrativi e gli eventi ispirati dalla serie "House of the Dragon", insieme agli elementi grafici aggiornati e agli oggetti cosmetici dei draghi che immortalano la guerra tra Verdi e Neri. Lord e lady potranno anche rafforzare le proprie forze con nuovi eroi come Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower, che tramano di conquistare ambite Sedi del Potere quali Approdo del Re, Roccia del Drago e Harrenhal. Inoltre, una settimana dopo l'uscita di ciascun episodio, saranno rilasciati contenuti aggiuntivi, che consentiranno ai giocatori di unirsi alla battaglia per il Trono di Spade man mano che la prosegue la stagione.

Per un video di anteprima di Il Trono di Spade: La Conquista – "House of the Dragon" , visita: https://youtu.be/7-VPZODU-zA

Da ora i giocatori potranno divertirsi con:

Mini archi narrativi: preparatevi alla stagione 2 di "House of the Dragon" esplorando a settimane alterne i momenti iconici della stagione 1 con archi narrativi in gioco ed eventi di progressione. I giocatori potranno conquistare enormi ricompense per potenziare i loro eroi, eserciti, città e draghi.

Nuovi eroi della stagione 1 di "House of the Dragon" : potenti eroi tra cui la regina Alicent Hightower e Otto Hightower faranno il loro debutto in gioco per aiutare i giocatori nel loro Concilio ristretto e sul campo di battaglia.

Oltre 140 nuove opzioni cosmetiche : nel corso delle prossime settimane i lord e le lady potranno personalizzare il proprio drago con nuovi oggetti cosmetici ispirati alle bestie di "House of the Dragon", tra cui tipi di corna, colore della pelle, colore degli occhi e trama delle scaglie. I giocatori potranno inoltre ottenere nuovi oggetti a tempo limitato: uovo di drago, cavaliere del drago e artigli di cucciolo di drago, e personalizzare ulteriormente lo sfondo, i colori e il sigillo del proprio stendardo.

Grafica aggiornata e nuovi nemici: Temibili nemici, come il Nutrigranchi, ti aspettano sul campo di battaglia. E presto sarà aggiornata, memori della sala del Concilio nero di Rhaenyra a Roccia del Drago, la mappa del mondo del gioco perché presenti l'immagine di Westeros su una tavola dipinta illuminata da candele.

Dopo la premiere della stagione 2 di "House of the Dragon", Il Trono di Spade: La Conquista offrirà anche un'esperienza complementare di pari passo al programma, con nuovi contenuti episodici ed eventi di gioco di settimana in settimana fino al finale di stagione. I contenuti in arrivo includono:

Otto nuovi episodi narrativi: Gioca mentre guardi la stagione 2 e rivivi i recenti episodi di "House of the Dragon" in Il Trono di Spade: La Conquista per arricchire la tua esperienza di spettatore.

Nuovi eroi della stagione 2 di "House of the Dragon": si uniranno alla battaglia nuovi eroi e due feroci draghi, Syrax e Caraxes. I giocatori potranno scegliere tra oltre 90 dei grandi eroi di Westeros, che spaziano dalla guerra civile dei Targaryen all'era di Daenerys, per formare il Concilio ristretto dei propri sogni.

Easter egg a tema "House of the Dragon" : speciali sorprese attendono i giocatori nelle proprie tenute e nella mappa di combattimento. Tenete un occhio di riguardo per il Terrore rosa, poiché il maialino più temibile di Westeros fa un'apparizione imponente all'interno della Fossa del Drago.

Esperienza rinnovata per i nuovi giocatori: i nuovi lord e lady che accedono a Il Trono di Spade: La Conquista per la prima volta potranno godere di un'esperienza per nuovi giocatori aggiornata con i personaggi e i contenuti di "House of the Dragon".

Sviluppato da Warner Bros. Games Boston, Il Trono di Spade: La Conquista è un gioco di strategia multiplayer online ambientato nelle terre di Westeros. Ispirato alle serie HBO vincitrici di Emmy e Golden Globe "Game of Thrones" e "House of the Dragon", questo gioco consente ai giocatori di prendere parte alla battaglia per i Sette Regni e di impossessarsi di oltre 130 Sedi del Potere, tra cui Approdo del Re e Grande Inverno.

Per assumere il controllo di queste ambientazioni e godere dei benefici militari ed economici che ne derivano, i giocatori devono formare alleanze, addestrare truppe, costruire potenti oggetti e, da schierare in battaglia i propri draghi ed eserciti per attaccare le fortezze nemiche o difendere la propria.