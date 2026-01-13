Federica Torzullo scomparsa, indagine per omicidio tra perquisizioni e rilievi

Home / Social News / Federica Torzullo scomparsa, indagine per omicidio tra perquisizioni e rilievi

Scomparsa dall’8 gennaio senza lasciare tracce, la 41enne Federica Torzullo è ora al centro di una complessa inchiesta per omicidio: le forze dell’ordine hanno perquisito casa e proprietà del marito e scavato con ruspe in cerca di prove.