Federica Torzullo scomparsa, indagine per omicidio tra perquisizioni e rilievi
Scomparsa dall’8 gennaio senza lasciare tracce, la 41enne Federica Torzullo è ora al centro di una complessa inchiesta per omicidio: le forze dell’ordine hanno perquisito casa e proprietà del marito e scavato con ruspe in cerca di prove.
Le autorità hanno trasformato l’indagine sulla sparizione di Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara Sabazia, da caso di allontanamento a potenziale omicidio dopo giorni di ricerche senza esito.
I carabinieri, supportati dai vigili del fuoco, hanno eseguito controlli approfonditi nella sua abitazione e in altre aree di interesse, con l’abitazione della donna e altri beni posti sotto sequestro.
Leggi anche Scomparsa da Anguillara, ricerche per la 41enne Federica Torzullo
Secondo gli inquirenti, non emergono prove che Federica si sia allontanata volontariamente, e il telefono risulterebbe spento dalla data della scomparsa, l’8 gennaio scorso.
Nell’ambito delle ricerche sono state impiegate ruspe nel terreno di proprietà del marito della donna e sono in corso accertamenti su tabulati, telecamere e ogni possibile indizio utile alle indagini.
La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio, mentre le ricerche si estendono anche nelle aree circostanti del lago di Bracciano.