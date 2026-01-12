App cinese Are You Dead? aiuta chi vive da solo e diventa virale

Una app cinese chiamata “Are You Dead?” sta dominando gli store e aiutando chi vive da solo a sentirsi più al sicuro: se non si segnala la propria presenza, avvisa automaticamente un contatto di emergenza.

In Cina una nuova applicazione per smartphone che chiede agli utenti di confermare di essere ancora vivi con un semplice tap ha raggiunto la vetta delle classifiche a pagamento, riflettendo crescenti timori di isolamento urbano.

L’app, il cui nome cinese è Sileme e che all’estero figura come “Are You Dead?” o “Demumu”, è stata ideata come strumento di sicurezza per persone che vivono da sole: studenti, lavoratori o semplici single nelle grandi città cinesi.

Il funzionamento è molto semplice: l’utente deve toccare un grande pulsante sullo schermo ogni giorno o ogni due giorni per confermare che sta bene. Se il check-in non avviene entro il tempo prestabilito, il software invia automaticamente una notifica a un contatto di emergenza indicato dall’utente, segnalando una possibile situazione di pericolo.

Nonostante il nome dall’apparenza cupa, l’app ha avuto un’adozione esplosiva negli ultimi giorni, scalando le classifiche dell’App Store in Cina e attirando l’attenzione dei giovani di grandi metropoli come Pechino e Shanghai.

Dietro la sua crescita rapida ci sono dinamiche demografiche più ampie: la percentuale di nuclei familiari con una sola persona è aumentata in modo significativo negli ultimi anni e potrebbe raggiungere decine di milioni entro il 2030, alimentando ansie legate alla solitudine e alla mancanza di una rete di supporto vicino.

Alcuni utenti online hanno criticato il nome “Are You Dead?”, giudicandolo troppo diretto o persino inquietante per un’app di sicurezza, suggerendo alternative più positive come “Sei ancora vivo?”. Tuttavia, i creatori difendono il titolo come un modo per attirare l’attenzione sulla necessità di prendersi cura di chi vive isolato.

Oltre ai giovani single, osservatori demografici sottolineano che un’app di questo tipo potrebbe rivelarsi utile anche per gli anziani che vivono da soli, benché l’interfaccia e il nome possano risultare meno adatti a quella fascia d’età.

L’ascesa di Sileme riflette non solo una tendenza tecnologica, ma anche un più ampio dibattito sulla modernità, l’isolamento urbano e le soluzioni digitali che cercano di rispondere a paure profonde legate alla vita in solitudine.