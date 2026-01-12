Sondaggio Swg: Fratelli d'Italia in calo, Pd in crescita

Home / Social News / Sondaggio Swg: Fratelli d'Italia in calo, Pd in crescita

Il primo sondaggio Swg del 2026 fotografa un lieve calo per Fratelli d’Italia e una crescita del Pd. Restano stabili M5S e Lega, mentre Forza Italia avanza e l’area progressista registra un arretramento complessivo.