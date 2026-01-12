Sondaggio Swg: Fratelli d'Italia in calo, Pd in crescita
Il primo sondaggio Swg del 2026 fotografa un lieve calo per Fratelli d’Italia e una crescita del Pd. Restano stabili M5S e Lega, mentre Forza Italia avanza e l’area progressista registra un arretramento complessivo.
La nuova rilevazione sulle intenzioni di voto mostra un leggero arretramento di Fratelli d’Italia, che resta comunque saldamente in testa alla classifica nazionale. Il partito guidato da Giorgia Meloni scende al 30,9%, perdendo quattro decimi rispetto all’ultima misurazione.
Alle sue spalle, il Partito Democratico consolida la seconda posizione. La formazione di Elly Schlein guadagna due decimi e raggiunge il 22,3%, confermando una tendenza positiva che riduce, seppur lentamente, la distanza dalla prima forza politica.
Terza posizione invariata per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, fermo al 12,7%. Il dato segnala una fase di stabilità per i pentastellati, che mantengono il proprio bacino elettorale senza variazioni significative.
Nell’area del centrodestra, Forza Italia sale all’8,3% con un incremento dello 0,2%, affiancando la Lega, che cresce di un decimo e si attesta sullo stesso livello percentuale.
Segno negativo invece per Verdi e Sinistra, in calo di tre decimi al 6,5%. Più indietro si collocano Azione al 2,9%, Italia Viva al 2,2%, +Europa all’1,3% e Noi Moderati all’1%.
Nel complesso, il quadro restituisce un equilibrio ancora dominato da Fratelli d’Italia, con un Pd in progressivo recupero e un panorama frammentato tra le forze di medie e piccole dimensioni.